عبدالعزيز الفصلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د حمد العدواني قرارا يقضي بتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالي:



أولا: تكون مواعيد العمل الرسمية (مرنة) وفقا لأحكام هذا القرار خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) في شهر رمضان المبارك للعام الهجري (1444) بواقع أربع



ساعات ونصف يوميا، وذلك على النحو التالي:



(أ) من الساعة 9.45 دقيقة صباحا حتى الساعة 2.15 دقيقة ظهرا، تطبق على قطاعات الوزارة وعلى النحو الآتي:



٭ مكتب وزير التربية + إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ماعدا مركز الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).



٭ مكتب وكيل الوزارة + إدارة نظم المعلومات.



٭ قطاع التعليم العام (عموم المناطق التعليمية/ إدارة التعليم الديني/ إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام).



٭ قطاع التعليم الخاص والنوعي (إدارة مدارس التربية الخاصة الإدارة العامة للتعليم الخاص).



(ب) من الساعة 10.15 دقيقة صباحا حتى الساعة 2.45 ظهرا، تطبق على قطاعات الوزارة وعلى النحو الآتي:



٭ قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري (ماعدا إدارة التطوير والتنمية).



٭ قطاع الشؤون المالية (إدارة التوريدات والمخازن + الإدارة المالية).



٭ المجلس الأعلى للتعليم.



٭ مركز الطفولة والأمومة.



٭ قطاع التنمية التربوية والأنشطة (إدارة الأنشطة المدرسية إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية/ إدارة التقنيات التربوية/ إدارة المكتبات).



٭ قطاع البحوث التربوية والمناهج (إدارة تطوير المناهج/ إدارة البحوث التربوية إدارة التقويم وضبط جودة التعليم).



(ج) من الساعة 10.45 دقيقة صباحا حتى الساعة 3.15 دقيقة عصرا، تطبق على قطاعات الوزارة وعلى النحو الآتي:



٭ قطاع الشؤون القانونية.



٭ قطاع المنشآت التربوية والتخطيط (إدارات الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية إدارة الصيانة/ إدارة التخطيط/ إدارة التصميم والعقود/ إدارة المشاريع).



إدارة التطوير والتنمية.



اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).



مادة (2)



ثانيا:- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظفين الخاضعين للمادة (1) من هذا القرار بعد انتهاء فترة السماح المقررة في بداية الدوام بواقع (15 دقيقة أو فترة السماح المقررة للإناث في



نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14لسنة 2006 ومجموع تأخيرات شهر رمضان المبارك 67 دقيقة).



ثالثا: تلغى جميع حالات تخفيض ساعات العمل من الدوام خلال شهر رمضان المبارك ما عدا الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



رابعا: يعمل بهذا القرار خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ.