شاركت نائب مدير القطاع المالي والاداري بالإنابة هنادي المبيلش ومدير ادارة نظم المعلومات بالمبادرة الرقمية لذوي الهمم تحت عنوان «عندما يشارك الجميع، نفوز جميعا» في قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية.



وأكدت إيمان دور الهيئة بدمج الأشخاص من ذوي الاعاقة في المجتمع وبدورهم الفعال وامكانياتهم اللا محدودة في المجتمع.



وأوضحت المبيلش بدور الهيئة في برنامج عمل الحكومة برؤية 2035 وذلك بقيام الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات متمثلا في د.عمار الحسيني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت لهذه المبادرة في تحضير هذه القمة التي تعتبر انطلاقة لتمكين الاشخاص لذوي الاعاقة وتسهيل الوصول الى الوسائل التكنولوجية لاستغلال الامثل مما يتيح لهم الفرصة بمتابعة التكنولوجيا العالمية والتطور الرقمي.