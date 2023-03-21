نظم فريق الحوكمة المؤسسية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية دورة تدريبية لنشر ثقافة الحوكمة لموظفي الوزارة في الإدارات التابعة لقطاع الوزير بعنوان «الحوكمة المؤسسية في القطاع العام».



وألقى المحاضرة فريق الحوكمة في الوزارة والمتمثل في مدير إدارة خدمة المواطن ورئيس فريق الحوكمة عبدالرحمن العنزي، ومدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد، ومن إدارة التخطيط والمتابعة م.محمد القلاف، وبحضور خبراء ودكاترة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.



وقد تم طرح المواضيع الخاصة بمفهوم الحوكمة المؤسسية وأهميتها، والمعوقات في تطبيقها، وإدراك دور الحوكمة في إدارة المخاطر.