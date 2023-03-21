تشهد الأسواق السورية حالة من الانفلات والارتفاع الهائل في الاسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يكون مصحوبا عادة بزيادة الطلب على المواد الغذائية.



ومع ان قفزات الاسعار اصبحت شبه يومية، الا انها تزايدت مع رمضان، وقدر مالك أحد المولات في حلب على سبيل المثال ارتفاع الطلب على سلع شهر رمضان خلال الأيام الأخيرة بمقدار 300%، متوقعا أن يواصل الطلب زيادته في الأيام المقبلة، بما فيها خلال الأيام الأولى من الصيام بسبب العزائم على موائد الإفطار.



ووفقا لصحيفة «الوطن» الموالية، فإن كثيرا من سلل التسوق يفوق ثمنها المليون ليرة، خاصة اذا احتوت على اللحوم التي قفزت اسعارها بشدة، فضلا عن الزيوت والسمون النباتية والحيوانية.



وبين أحد المتسوقين أنه اشترى مواد أساسية مثل الرز والسكر والبرغل والعدس والزيوت والسمون والبهارات، إضافة إلى اللحوم بأنواعها، والتي من المتوقع أن يرتفع ثمنها في رمضان، مع أنها سجلت أرقاما قياسية في الفترة الماضية، بحيث غدت في منأى عن متناول معظم العائلات ذات الدخل المحدود.



وبحسب تقرير لموقع «أثر»، فقد اصبح سعر كيلو لحم الخروف وسطيا 80 ألفا، ولحم العجل 70 ألفا، وكيلو الفروج 17 ألفا، وطبق البيض (30 بيضة) 24 ألفا أي البيضة الواحدة بـ 800 ليرة.



بينما كان سعر كيلو الطحينة 32 ألفا، عبوة دبس رمان 6500، كيلو تمر هندي 20 ألفا، كيلو الطحين بـ 6500، وكيلو الرز القصير بـ 8500، والرز الطويل 18 ألفا، والبرغل 8 آلاف، والتمر بين 20 و40 ألفا.



وأشار التقرير الى أن الطلب على المواد رغم ارتفاعه ما يزال بالحدود الدنيا مقارنة مع السنوات الماضية، بحسب ما يقول أبو محمد أحد بائعي الفروج في منطقة الميدان، مبينا بحديثه مع «أثر» أنه اعتاد في هذه الفترة من كل عام أن يزدحم محله وتزداد نسبة البيع بحكم أن السيدات تجهزن مستلزماتهن من الدجاج وقطعه للأيام الأولى من شهر رمضان، إلا أنه هذا العام اكتفين بشراء القليل من قطع الفروج كون المبلغ المرصود للمستلزمات لا يسمح لهن بشراء كميات كبيرة ووضعها في الفريزر إضافة لحالة التقنين الكهربائي الذي قد يتسبب بتلف ما بقي من المواد داخل البراد، وبالتالي هذه تعتبر خسارة لكثير من العائلات التي اختارت شراء ما يلزم أولا بأول.



الأمر نفسه أكدته إحدى المتسوقات بشرحها عن سبب قيامها بشراء كميات قليلة من المواد تتناسب ودخلها المالي والوضع المعيشي، مضيفة: اشتريت كميات قليلة من المواد الغذائية حتى لا تفسد بعد مدة، وأملا أن ينخفض سعرها خلال رمضان فأشتري بسعر أرخص.