ناهد إمام



أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة بصدد إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية يلبي احتياجات وطموحات المواطنين وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للدكتور خالد عبدالغفار امس بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، يرافقه الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمترددين على المعهد.



وأشاد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار بنسب الإشغال ومعدلات تردد المرضى على معهد القلب القومي، والتي بلغت 1500 حالة جديدة يوميا، بالإضافة إلى استقبال 300 حالة طارئة يوميا، وإجراء ما يزيد عن 35 عملية جراحية في اليوم الواحد، تشمل القلب، القلب المفتوح، والقسطرة، مؤكدا أهمية المعهد، باعتباره واحدا من أكبر وأفضل الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى أمراض القلب للكبار والأطفال.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار إن الوزير تفقد أقسام (الرعاية المركزة، القسطرة القلبية، المسح الذري، لطوارئ، وحدة جلطات القلب الحادة، رعاية الأطفال) بالإضافة إلى رعاية الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، مقسمة على 3 فترات، بحيث تكون كل فترة 8 ساعات يوميا، كما أشاد بانتظام سير العمل وتواجد جميع الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية على مدار 24 ساعة، وحرصهم على التواصل السريع والعاجل مع كل المرضى المترددين، موجها بتكريم أحد أطباء قسم رعاية قلب الأطفال بالمعهد، نظرا لجهوده المبذولة في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.



وتابع أن الوزير حرص على تفقد أماكن انتظار المرضى والتحدث إليهم للتأكد من مدى حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة، بما يعكس رضاءهم عن المنظومة الطبية، موجها بتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمعهد.