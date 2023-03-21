

تخلى نادي إلتشي عن خدمات مدربه بابلو ماتشين غداة خسارته أمام مضيفه ريال سوسييداد 0-2 في المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما جعله متخلفا بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان.



ويغادر مدرب إشبيلية وإسبانيول السابق إلتشي بعد أشهر معدودة على تسلمه المهمة في نوفمبر، حين كان الفريق في منطقة الهبوط أيضا.



وقال النادي في بيان «لن يواصل بابلو ماتشين مهمته كمدرب للفريق الأول» الذي انتظر حتى الشهر الماضي ليحقق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد سلسلة من 19 مباراة من دون أي انتصار.



وتأتي إقالة ابن الـ 47 عاما بعدما جمع الفريق 4 نقاط من المباراتين اللتين سبقتا خسارة الأحد أمام سوسييداد، ليصبح بالتالي ثالث مدرب يقيله النادي هذا الموسم بعد الأرجنتيني خورخي ألميرون وفرانسيسكو رودريغيز.