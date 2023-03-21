اختتمت بطولة الكويت للكارتينغ أمس الاول بإقامة الجولتين السابعة والثامنة، وهما آخر جولتين للموسم الحالي 2022-2023 وشهدت منافسات قوية بين المتسابقين بمختلف الفئات حتى اللحظات الأخيرة.



ففي الجولة السابعة، حقق عبدالعزيز الصراف لقب فئة مايكرو وحل محمد الغضبان ثانيا، وفي فئة ميني حقق المركز الأول خليفة الخالد والثاني علي حامد بوشهري، وفي فئة جونيور حلّ أولا صقر المعوشرجي وجابر عذبي الصباح ثانيا، وفي فئة سنيور حقق اللقب فهد الخالد وجاء عبدالرحمن الساير ثانيا.



وفي الجولة الثامنة، حقق عبدالعزيز الصراف لقب فئة مايكرو وحلّ محمد الغضبان ثانيا، وفئة ميني حلّ أولا خليفة الخالد والثاني علي حامد بوشهري، وفي فئة جونيور أحرز صقر المعوشرجي اللقب وجاء ثانيا جابر عذبي الصباح والثالث يعقوب الزنكي، وفي فئة سنيور حلّ فهد الخالد أولا وعبدالرحمن الساير ثانيا.



وقد أشاد رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للكارتينغ د.حامد بوشهري، بالمستويات الفنية للاعبين خلال الجولتين السابعة والثامنة، مبينا أن الموسم الحالي اختتم بعد إقامة عدد من البطولات القوية والتي ستكون دافعا قويا للمتسابقين في خوض غمار الاستحقاقات الخارجية وتمثيل الكارتينغ الكويتي بالصورة المناسبة.