بحضور نائبة المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا مفتوحا خاصا بتوظيف العمالة الوطنية بالتعاون مع فنادق كراون بلازا وهوليداي إن، وذلك في مقر فندق كراون بلازا بمنطقة الفروانية، حيث عقدت إدارة الفنادق مقابلات وظيفية للمتقدمين الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، للتوظيف بعدد 15 فرصة وظيفية في الوظائف الإدارية.



كما أن هذا التعاون هو البداية مع قطاع الفنادق لتمكين ومشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، وسيستمر هذا التنسيق لمنح العمالة الوطنية مثل هذه الفرص الوظيفية، تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، وتحقيقا لرؤية الدولة الهادفة نحو زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.



كما أكد الفريق الإداري لفنادق كراون بلازا وهوليداي إن تسخير كل الإمكانيات وتوفير كامل الدعم لاستقطاب العمالة الوطنية للعمل ضمن فريق الفنادق بالوظائف الإدارية التي تم توفيرها للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، كما قدم الشرح الوافي عن الوظائف المتاحة بالإضافة إلى مميزات العمل لدى فنادق كراون بلازا وهوليداي إن، كما تقدم بالشكر الى الهيئة على هذا التعاون الذي ساهم بتوفير الكوادر الوطنية من الخريجين للعمل لديهم.



كما حضر فعالية اليوم الوظيفي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، ومدير إدارة الإرشاد والتوظيف أمين الأيوبي، ومراقب إدارة الإرشاد والتوظيف أنور العازمي، ومراقب إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني، وفريق إدارة الإرشاد والتوظيف.