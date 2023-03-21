افتتح مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، معرض كلية العلوم (ScienceExpo 2023) بمشاركة عدة جهات من داخل وخارج الجامعة، وذلك صباح أمس في مدينة (صباح السالم) الجامعية.



وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.محمد بن سبت في تصريح صحافي إن الكلية تحتفل بافتتاح المعرض الذي يعد أكبر معرض سنوي تقيمه الكلية بمشاركة الأندية العلمية التابعة للأقسام العلمية وعدة جهات من القطاعين العام والخاص.



وأوضح بن سبت أن المعرض يهدف إلى تعريف الطلبة المستجدين بالأقسام العلمية للكلية وبرامجها، وذلك لتحديد مساره العلمي في الكلية ومشاركة الجهات الخارجية لتعرف الطلبة الخريجين بالفرص الوظيفية وطبيعة العمل بعد التخرج في تلك الجهات المختلفة.



من جانبها، بينت رئيس مكتب التوجيه والإرشاد منى محمود في تصريح مماثل أن المعرض يضم سلسلة تعريفية للتخصصات التي تطرحها كلية العلوم وعلاقة كل تخصص بالآخر ومجالات العمل المتاحة لكل منهم.



وأضافت أن المعرض هذا العام يسلط الضوء على قسم علوم البحار باعتباره أحدث تخصص في كلية العلوم إذ بدأ في 2016 وذلك لعرض علاقة تخصص علوم البحار مع بقية التخصصات العلمية في الكلية وتوضيح مجالات العمل التي يلتحق بها الطالب بعد تخرجه.



ويضم المعرض مختلف الأقسام العلمية في كلية العلوم من الكيمياء والرياضيات المالية والكيمياء التطبيقية والفيزياء الهندسية والإحصاء والبحوث والعمليات والإحصاء التطبيقية والفيزياء الأساسية وعلوم البحار وعلوم الأرض والبيئة والعلوم البيولوجية.



وشمل أجنحة من مختلف التخصصات عرض خلالها الطلبة تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها الى جانب بعض المواد التعليمية المستخدمة في المختبرات وقدموا عرضا لزوار المعرض يتضمن شرحا وصورا وتطبيقات علمية مختلفة.