قفزت أسعار الذهب 1% خلال تعاملات أمس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 لتعوض بذلك جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (UBS) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2007.3 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة، وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب 10%، أو نحو 180 دولارا، بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 22.59 دولارا للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5% إلى 970.53 دولارا، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1407.70 دولارات.