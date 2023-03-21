ضمان غير محدود الكيلومترات لمدة 5 سنوات

خدمة صيانة دورية لـ 5 سنوات أو 100 ألف كم

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات أيضاً



أطلقت شركة شمال الخليج التجارية، الموزع الرسمي لعلامة جينيسيس في الكويت، عرضا مذهلا يضمن للعملاء مزايا حصرية عند شراء طرازات مختارة من جينيسيس طوال شهر رمضان المبارك.

وبفضل التركيز على الفخامة والتصميم الأنيق والمتفرد، فإن جينيسيس تمتلك مجموعة كبيرة تجسد «الأناقة الرياضية» وتشمل طرازات G70 Shooting Brake، وG80، وGV70، وGV80 والطراز الرائد G90.

ويحظى عملاء جينيسيس في شهر رمضان بفرصة لامتلاك إحدى سيارات العلامة التي تجسد الفخامة والرقي، حيث يشمل العرض العديد من الطرازات الرائعة. ولضمان حصول العملاء على تجربة شراء وملكية دون متاعب، فسيشمل كل طراز ضمانا غير محدود الكيلومترات من الشركة لمدة 5 سنوات، وعقد خدمة صيانة دورية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر (أيهما يأتي أولا، تطبق الشروط والأحكام)، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات أيضا.

ويمكن لعملاء جينيسيس أيضا الاستفادة من باقة خدمة جينيسيس كونسيرج لمدة عامين مع كل عملية شراء، حيث تضمن لهم خدمات مخصصة خارج صالة العرض وتشمل رحلات السفر وتجارب الطعام الشهي وممارسة لعبة الغولف وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء جينيسيس أيضا الاستفادة خلال شهر رمضان من تأمين شامل ذهبي لمدة سنة على جميع الطرازات.