

لماذا أصبح الشباب يصابون بالعديد من الأمراض؟



أعلن د.ألكسندر مياسنيكوف أن عددا من أمراض الشيخوخة بدأ يشخص لدى الشباب، فما سبب ذلك وما الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بها؟ وفقا له، يجب على الشباب الاهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة والنشاط البدني، لأن نمط الحياة يؤثر في الصحة وليس الجينات فقط. ويقول: «يمنع في جميع أنحاء العالم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر استخدام أجهزة تسمير البشرة (حمام الشمس أو البرونزاج الاصطناعي)، لأنها من عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد».



ويضيف: غالبا ما تشخص إصابة الأطفال بمرض هشاشة العظام، قائلا: «إذا كانت تغذية الأطفال غير صحيحة ويتناولون المشروبات الغازية المحلاة، فهذا هو الطريق المؤدي إلى هشاشة العظام، كما أن الأطفال الذين يستهلكون الكثير من السكر يحصلون على سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحتاجون اليها للحركة والنشاط، لذلك لا يبنون كتلة عظام طبيعية».



ويضيف: يجب على أولياء الأمور تعليم الأطفال وتوجيههم إلى نمط حياة صحي. ومن الضروري تعليم الأطفال التغذية الصحية المتوازنة، لأن عادات التذوق تتشكل في مرحلة الطفولة، كما لا ينصح بإجبار الطفل على تناول كل ما في الطبق. ووفقا له من المفيد تعليم الأطفال على النشاط البدني، لأن عليهم التحرك وليس الخمول.



المصدر: «فيستي. رو»