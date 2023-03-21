

جودة النوم أهم من مدته لحياة صحية وسعيدة



وجد علماء أن النوم الجيد قد يكون أكثر أهمية لحياة صحية وسعيدة من الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم الموصى بها. وتوصل الفريق إلى أن أولئك الذين أفادوا بالحصول على نوم جيد والذين عادة ما يتم تعريفهم على أنهم قادرون على النوم بسرعة (في غضون 15 دقيقة) والبقاء نائمين دون استيقاظ لمرات عديدة، يتمتعون بنوعية حياة أفضل مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك. وتوصي مؤسسة النوم الوطنية البالغين بالحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة. ونظر الفريق أيضا في «اضطراب الرحلات الجوية الطويلة الاجتماعية»، وهي حالة فسيولوجية تحدث نتيجة للتعديلات الطارئة على الساعة البيولوجية بحيث لا تتوافق أنماط النوم الموجهة اجتماعيا وإيقاعات النوم البيولوجية. ومثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة العادي، فإن اضطراب الرحلات الجوية الطويلة الاجتماعية هو نتيجة لتحرك جسم الإنسان بين منطقتين زمنيتين: إحداهما يمليه العمل والالتزامات الاجتماعية، والأخرى نظام التوقيت الداخلي، وهو الساعة البيولوجية.



ويمكن أن يحدث أيضا عندما يذهب الناس إلى الفراش في وقت متأخر ويستيقظون في وقت متأخر في عطلة نهاية الأسبوع عن أيام الأسبوع. ووجد الفريق أن جودة النوم مرتبطة بالصحة والسعادة، في حين أن ضغوط العمل مرتبطة بفرط اضطراب الرحلات الجوية الطويلة الاجتماعية. وكتبوا: «تشير الدراسة، باستثناء الحالات المتطرفة، إلى أن مدة النوم جنبا إلى جنب مع الاختلافات في عادات النوم في أيام العمل وأيام الراحة ليست مهمة لنوعية الحياة مثل ما يعتبر نوما جيدا ليلا». وقال البروفيسور والش، الذي كتب مؤخرا ورقة بحثية عن جودة النوم والعدوى: «تشير مجموعة متزايدة من البحاث العلمية إلى أهمية نوعية النوم الجيد للصحة وأن الكمية المحددة لساعات النوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة للبالغين ليست بالضرورة مطلبا للجميع، واحتياجات النوم الفردية مهمة أيضا». وأشار إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لمعالجة القيود التي شملتها الدراسة الحالية، خاصة أنه من غير الواضح ما إذا كان النوم السيئ يقلل من جودة الحياة أو ما إذا كانت نوعية الحياة المنخفضة تؤدي إلى نوعية النوم الرديئة.

المصدر: «إندبندنت»