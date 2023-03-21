

تختتم في الساعة 5:15 مساء اليوم منافسات دوري كرة القدم العشبي للرجال ضمن دورة الألعاب الرياضية الثانية التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم 6 أبريل المقبل بإقامة المباراة النهائية التي تجمع جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية بعدما نجح أبناء جامعة الكويت في تخطي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بينما عبرت الجامعة الأسترالية منافسها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حامل لقب النسخة الماضية بركلات الترجيح ايضا 4-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



من ناحية اخرى، توج فريق الجامعة الأميركية بلقب دوري الصالات لكرة القدم بنات بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط عقب تحقيق 3 انتصارات وجاء فريق جامعة الخليج ثانيا بـ 7 نقاط، حيث اقيم دوري كرة الصالات بنات بنظام دوري من دور واحد بمشاركة 5 هيئات تعليمية.