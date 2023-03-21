

حقق يوفنتوس انتصارا صعبا على مضيفه إنتر 1-0 على ملعب «سان سيرو» في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



جاء هدف «اليوفي» عن طريق لاعبه فيليب كوستيتش (23).



ورفع هذا الفوز رصيد يوفنتوس إلى 41 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد إنتر عند 50 نقطة في المركز الثالث.



وحسم لاتسيو «ديربي العاصمة» أمام جاره روما بهدف نظيف على الملعب الأولمبي وانتزع المركز الثاني من إنتر.



وسجل ماتيا تساكانيي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.



وتلقى روما ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 32 لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد الأولى في الدقيقة الثامنة.



ألمانيا



أسدى باير ليفركوزن خدمة جليلة الى بوروسيا دورتموند عندما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ 2-1 وحرمه من استعادة الصدارة على ملعب «باي أرينا» في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.



وسجل هدفي ليفركوزن ازيكويل بالاسيوس من ضربتي جزاء (56 و73)، فيما جاء هدف «البايرن» عن طريق جوشوا كيميش (22).



ورفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند.



واستعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات والمركز الثالث عندما تغلب على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-0.



وفرط فرايبورغ في فرصة اللحاق بأونيون برلين في المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ماينتس 1-1.



فرنسا



أطاح رين بمضيفه باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.



وسجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي (45) وأرنو كاليمويندو (48) الهدفين.



وفي بقية النتائج، تغلب موناكو على أجاكسيو 2-0، ومونبلييه على كليرمون فيران 2-1، وستراسبورغ على أوكسير 2-0، ومرسيليا على رينس 2-1، فيما تعادل تروا مع بريست 2-2، ونيس مع لوريان 1-1.