

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي عن تفادي مواجهة قطبي مدينة مانشستر.



وسيلعب مان سيتي مع شيفيلد يونايتد، بينما يتواجه برايتون مع مان يونايتد.



وكان «اليونايتد» آخر المتأهلين إلى «المربع الذهبي» بفوزه الصعب على ضيفه فولام 3-1 على ملعب «أولد ترافورد» في الدور ربع النهائي من المسابقة.



وتقدم ألكسندر متروفيتش لفولام في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة جزاء ليونايتد بمساعدة تقنية الفيديو، فحصل مدرب فولام سيلفا على البطاقة الحمراء، قبل أن يلحق به ويليان، ثم اعترض متروفيتش ليخرج هو الآخر مطرودا، ونفذ فرنانديز الركلة بنجاح في الدقيقة 75، وأحرز مارسيل سابيتزر الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 77، وسجل برونو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.