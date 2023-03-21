

أثنى المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هرنانديز، على لاعبيه عقب الفوز على ريال مدريد 2-1 في «كلاسيكو الأرض» ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلا إن ما تحقق «فوز مهم للغاية بالنسبة لنا».



وقال تشافي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو»: «فرضنا سيطرتنا وصنعنا العدد الأكبر من الفرص. فرض الفريق أسلوبه وعمل في الجانبين الدفاعي والهجومي.

هو انتصار مهم للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد». وأضاف: «أعتقد أننا سيطرنا بشكل أكبر. وأرى أننا كنا رائعين بشكل عام». من جهته، أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خيبة أمل إثر الهزيمة أمام برشلونة، قائلا: «لم نستحق الهزيمة».



وأضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أصبح فارق النقاط أكبر الآن والأمر أصبح أكثر صعوبة، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا حتى المباراة الأخيرة. بكل صراحة، لم نستحق الهزيمة. لقد حاولنا بكل ما لدينا، لعبنا جيدا وسجلنا هدفا.

كنا على وشك الفوز بالمباراة». وتابع في التصريحات التي نشرها ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «نحن حزينون، متألمون، لكننا فخورون بالمباراة التي لعبناها. كانت المباراة متكاملة منذ من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة. لم نفز بها بداعي تسلل لايزال لدينا شكوك حوله وسنعود إلى مدريد مع هذه الشكوك».

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله مدافع برشلونة رونالد أراوخو بالخطأ في مرمى فريقه (9)، وبعدها حسم برشلونة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيرجي روبرتو وفرانك كيسي في الدقيقتين 45 و90. وارتفع رصيد برشلونة إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

واقترب برشلونة بذلك من حسم التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018/2019، حيث يتبقى 12 مرحلة على نهاية المسابقة.

وبلغت نسبة استحواذ برشلونة على الكرة 54%، علما أنه كان قد استحوذ بنسبة 35% فقط في المباراة التي انتهت بفوزه على ريال مدريد في عقر داره 1-0 في كأس ملك إسبانيا في الثاني من الشهر الجاري.