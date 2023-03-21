عقد اتحاد الشرطة الرياضي اليوم الإثنين الموافق 20/3/2023، ممثلا برئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب ومساعد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة العميد بحري خالد النجار مؤتمراً صحافياً للإعلان عن استضافة الكويت لبطولة كأس العالم للشرطة الأولى لكرة قدم الصالات في نوفمبر 2023 ، وذلك بحضور وفد الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة ممثلا في أمينه العام ساندرو ديركس، ونائب الرئيس جونزالو لوندونيو، وعضوي المكتب التنفيذي لوك سمايرز، وماسيمو ري.

ورحب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب بوفد الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة وبالصحافيين، موجهاً خالص الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح على دعمه لإقامة البطولة، وللنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على اهتمامهما وحرصهما على توفير كافة الإمكانات لإنجاح البطولات التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي.

ولفت إلى أن البطولة ستقام بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وتحت رعاية الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما تقدم ممثلو الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة بعظيم الامتنان والشكر والعرفان لدولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية على استضافتها هذا النشاط العالمي، ولما لدولة الكويت من تاريخ وخبرة كبيرة في مجال استضافة الأنشطة الرياضية الشرطية عالميا، مع إيمانهم التام بنجاح هذه البطولة، والتي تتطلع معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة للمشاركة فيها.

وشدد اللواء وليد الشهاب على بذل كافة الجهود ومن كل الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية لإقامة هذا الحدث العالمي الكبير، متمنياً أن يحقق منتخب الشرطة لكرة قدم الصالات مركزاً متقدماً في البطولة، والتي ستضم أفضل منتخبات الشرطة عالميا.

وفي نهاية المؤتمر تم فتح باب الأسئلة للإخوة الصحافيين والإجابة عليها.