بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اختتمت ظهر اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف ، فعاليات الدورة الدولية الثالثة لمقدمي البرامج بالقاهرة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية وزير الأوقاف،، وشارك فيها نخبة من أشهر مقدمي البرامج بالوطن العربي والإسلامي ، وبحضور نخبة من كبار العلماء فى مجال الدين والإعلام والثقافة وفنون العمل الإعلامى الإذاعى والتليفزيوني .

وأهدي الدكتور عمرو الليثي درع الإتحاد لمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، تقديرًا لدعمه و مساندته لانشطة اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

وقاما وزير الأوقاف ورئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بتوزيع شهادات التخرج وتكريم جميع المشاركين بالدورة من عدد من الدول العربية والإسلامية من أشهر مقدمي البرامج .

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، مرت الدورة سريعا ،، و انقضت ٩ أيام في زخم من المحاضرات ، الندوات و الزيارات الميدانية التي تضمنتها الدورة الثلاثة لاتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية … شريكنا الاستراتيجي و داعمنا … والتي يجدر بي هنا ان ؛ اثمن جهودها متمثلة في سعادة الوزير و فريق عمله الاغر

د . اشرف فهمي ، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف ، و أستاذ هيثم رمضان ، المدير التنفيذي للأكاديمية. و كل معاونيهم من أكاديمية الأوقاف الدولية .

وتابع الليثي ان تغير المناخ الإعلامي اصبح واقعًا ملموسًا ، متخذًا لمنحني خطر اذا لم ناخذه علي محمل الاهتمام .. فيجب علينا ؛ كإعلاميين أولا ، و هيئات دولية معنية به ثانيا ؛ ان ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في هذا العصر الرقمي و ما صاحبه من إختلاف جذري في اللغة الإعلامية ؛ ما يتطلب مشاركة أوسع من جميع الجهات المتخصصة و الأكاديمية : تلك التي أصبحت دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، ولا سيما الموسسات الدولية المتخصصة

واضاف الليثي ولازلنا نؤكد علي سياستنا في الإتحاد ،؛ الا و هي تقديم الدعم لجميع منسوبي دولنا ال ٥٧ ؛ متمثلة في تعضيد أواصر التعاون بين جميع الثقافات ، خلق شبكة إعلامية تمتد خيوطها وتتشابك لتكون قوة ناعمة داعمة لأهداف أمتنا و دينننا الوسطي ؛ دافعين بقوة التعايش و التواصل بين الحضارات ..

واوضح الليثي أن هذه الدورة تنطلق من القاهرة ، مثلما انطلقت سابقتها من جدة ، و ستنطلق القادمة من عاصمة اخري… ، من خلال خطة عمل أكاديمية "اسبو " للتدريب الإعلامي .. التي نعكف حاليًا علي إرساء برنامج تدريبي دوري تفاعلي بها ،، مستندين الي رغباتكم و احتياجاتكم المهنية …

من هذا المنطلق، اتمني ان تكون هذه الدورة لبنة بناء في صقل قدراتكم المهنية ، عائدون الي بلادكم حاملين رسالتنا ، التي تحوي كل التحية و التقدير لهيئاتكم ، املين ان نراكم في دورات و دورات قادمة ان شاء الله..

ويذكر ان الدورة الثالثة لمقدمي برامج اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي قد شهدت حضور ، مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي ، وتأتى الدورة فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد اذاعات وتليفزيونات منظمة ، لدعم أعضاء الاتحاد من «٥٧» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .