محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

اعلنت وزارة الداخلية ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد امر بفتح باب التسجيل والقبول لدورات (ضباط الصف والافراد) طوال العام بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنيةوالقبول الفـوري للمتقدمين بعـد اسـتيفائهـم ـشروط الـقبـول واجـتيازهـم الاختبارات والفحوصات الطبية المقررة والابقاء على باب استقبال الطلبات لدورتي (ضباط الصف والأفراد) طوال العام.

وذكرت في بيان لها ان النائب الأول امر بفتح باب التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لدورات (ضباط الصف والأفراد) واستقبال طلبات الالتحاق للمتقدمين وقبولهم فوري بعد استيفاءهم لشروط القبول والتسجيل واجتيازهم الفحوصات الطبية المقررة لذلك وفقاً للوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن وما يقتضيه الصالح العام، على ان يفتح باب التسجيل ابتداء من 26 مارس 2023 من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw