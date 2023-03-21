التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في العاصمة البريطانية لندن مع مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة السير تيم باور، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

وتناول اللقاء الذي جرى أمس الاثنين، أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة وما تخللها من محطاتها وشواهد تاريخية امتدت لأكثر من قرن من الزمن كما تم استعراض مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير والنماء والازدهار للشعبين الصديقين وشعوب المنطقة بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وبحث مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين ويعزز التعاون المشترك لحفظ الامن والاستقرار إقليميا ودوليا.