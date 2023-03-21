تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم، رسالة جوابية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

كما تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتضمنت دعوة سموه لزيارة جمهورية العراق الشقيق.

قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي.

حضر اللقاءين معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.