تحديد ساعات الكنس اليدوي: الفترة الأولى من الساعة 2 صباحاً إلى 10 صباحاً.. و«الثانية» من 4 عصراً إلى 12 ليلاً

إخراج القمامة من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بأوقات الدوام الرسمي المرن خلال شهر رمضان المبارك وانه سيتم طبق المادة الأولى لقرار ديوان الخدمة المدنية خلال 3 أوقات لحضور وانصراف الموظفين في بلدية الكويت، الأول من الساعة 9:45 صباحا حتى الـ 2:15 ظهرا، والثاني من الـ 10:15 صباحا حتى الساعة 2:45 ظهرا، والثالث من الـ 10:45 صباحا حتى الـ 3:15 عصرا، لا يشمل هذا التعميم العاملين بنظام النوبات 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة، ويستمر نظام العمل كالمعتاد.

وأكد المنفوحي غلق المطاعم والمقاهي ومن في حكمها خلال فترة الصيام المحددة على أن تفتح قبل موعد الإفطار الرسمي (أذان المغرب) بساعتين لمباشرة وتجهيز أعمالها.

وشدد على كل الإدارات المختصة بأفرع البلدية في المحافظات متابعة المطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة أحكام القرار على أن يعمل به من تاريخ أول شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر، ومن منطلق المصلحة العامة وحرص البلدية على سلامة وصحة عمال النظافة، فقد أصدر المنفوحي تعميما إداريا أكد فيه على كل إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات بمتابعة تنفيذ عقود النظافة المبرمة مع شركات النظافة والرقابة اليومية على هذه الشركات فيما يتعلق بساعات العمل المحددة للكنس اليومي وإخراج القمامة.

وشدد على مراعاة التقيد بتحديد ساعات الكنس اليدوي يوميا الفترة الأولى لكافة المناطق التي تخضع لإشراف بلدية الكويت من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، والفترة الثانية المناطق التجارية والأسواق العامة ومواقف الجمعيات والشواطئ العامة التي يرتادها الجمهور من الساعة 4 مساء حتى 12 صباحا، فضلا عن تحديد مواعيد إخراج القمامة يوميا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 1 صباحا.

وألزم المنفوحي الأجهزة الرقابية في الإدارات المعنية العمل به من تاريخ الأول من شهر رمضان وتطبيق جدول الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في العقود المبرمة مع البلدية بحق شركات التنظيف غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للكنس اليدوي وإخراج القمامة تجنبا للمسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفة أحكام التعميم.