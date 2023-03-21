أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية قصي العامر، أن حادث التسرب الذي وقع في غرب البلاد صباح يوم امس لا يزال تحت السيطرة، وأن فرق الطوارئ المختصة متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطور.

وقال العامر إن فرق العمل المعنية تواصل بذل أقصى الجهود للسيطرة التامة على التسرب، وذلك بعد أن نجحت في حصر نطاقه من خلال اتباع كل الإجراءات والضوابط التي تستند إلى أدق المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وطمأن العامر المواطنين والمقيمين إلى أنه لا يوجد أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة جراء الحادث، وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

كما شدد على أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر أبدا، في حين تعمل الفرق المعنية على تأكيد عدم تسرب أي انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة.

وتوجه في هذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى كل الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة، ولاسيما وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك على التنسيق المستمر والدعم المتبادل، والذي كان له بالغ الأثر في حصر التسرب وضمان تنفيذ الإجراءات القائمة للسيطرة عليه، حيث قامت مشكورة بتوفير الدعم اللوجستي والفني وتبادل الخبرات.