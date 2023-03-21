دشنت مؤسسة الموانئ اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تطوير وتأهيل أرصفة ميناء الشويخ بطول 1330 مترا وبتكلفة تبلغ نحو 75ر48 مليون دينار كويتي (حوالي 160 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن المشروع ينفذ بالتعاقد مع شركة (هيونداي) الكورية وشركة الخليج للانشاءات والأعمال البحرية وسيستغرق تنفيذه حوالي 36 شهرا.

وأضافت أن المشروع يشمل الأرصفة من (1-8) ويتضمن ثلاث مراحل أساسية تبدأ من هدم وإزالة الأرصفة الحالية ثم عملية التجريف والتعميق للأحواض وصولا لغاطس 5ر14 متر ثم إعادة إنشاء الأرصفة باستخدام تقنية الكتل الخرسانية وهي المرحلة الأخيرة من المشروع.

وبينت أن المشروع يمثل أحد مشاريع المؤسسة الرئيسية المندرجة تحت خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) وسيشمل أعمال الصيانة للحوض الغربي للميناء وصيانة الجزءالمعلق من رصيف رقم (8) ما يحقق تنوعا كبيرا بأنواع السفن التي سيستقبلها الميناء وزيادة استقباله لعدد أكبر من السفن على مدار العام مما ينعكس إيجابا على حركة تبادل البضائع التجارية.

وقالت إن هذا يأتي تماشيا مع توجيهات وقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة تدفق السلع الغذائية الواردة والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في البلاد إذ سيتم تخصيص الرصيفين (1) و (2) لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فيما سيخصص الرصيف رقم (3) لاستقبال سفن الركاب السياحية.

يذكر أن مؤسسة الموانئ الكويتية تعمل حاليا على أعمال التصميم لاربعة مشاريع أخرى ضمن خطة التنمية وهي تطوير المناطق التخزينية وإنشاء المدن اللوجستية وتطوير ميناء الشويخ بالكامل وإعادة تأهيل نقعة الفنطاس (مراسي الفنطاس) وإنشاء نقعة المهبولة (مراسي المهبولة).