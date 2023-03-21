استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء وفدا من النادي الكويتي الرياضي للصم .

ورحب الفريق المكراد بممثل الوفد هادي حمدان العجمي امين السر في مجلس النادي الكويتي الرياضي للصم، حيث تم بحث بروتوكول تعاون بين الجانبين مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمقيمين من فئة الصم في الكويت .

وأكد الفريق المكراد على أهمية الدور الذي يقوم به النادي لخدمة المجتمع وخصوصا الإخوة من فئة الصم، كما بين أن قوة الإطفاء العام على كامل الاستعداد للتعاون مع النادي لتقديم أفضل خدمة ممكنه لهم في مجال الحماية المدنية ومايتعلق بها من دور توعوي ووقائي .