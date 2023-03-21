أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الثلاثاء اعتماد تطبيق «مساجد الكويت» عند رفع الأذان الموحد للصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك مع مراعاة فروق التوقيت لبعض مناطق البلاد.

وقال مدير إدارة الإعلام بالوزارة د.أحمد العتيبي في تصريح صحافي إن وكيل قطاع المساجد صلاح الشلاحي اصدر تعميما إداريا لمديري إدارات مساجد محافظات البلاد بشأن الحرص على الدقة في مواقيت رفع الأذان في مساجد الكويت خلال شهر رمضان المبارك والتزام الأئمة والمؤذنين بها.

ودعا الى الالتزام بالمعلومات الخاصة بفعاليات الشهر الفضيل التي قام الأئمة والمؤذنون بتحديدها في الاستمارة الإلكترونية، مشددا على ضرورة أن يتم التغيير في الاستمارة الإلكترونية عند الرغبة في إجراء أي تغيير في المعلومات.