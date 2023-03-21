أكدت مصممة الأزياء المغربية حياة كريمي، ان الكويت أصبحت عاصمة الموضة في الخليج والدول العربية، واسما لامعا في أسواق الأزياء العالمية، مشيرة إلى أن المصممات الكويتيات يسعين دائما لإبراز الذوق الرفيع للمرأة الكويتية التي تتميز بالأناقة والرقي، مضيفة «الكويتيات غير».. وأشجع كل البنات العربيات ان يرين «كشخة الكويتيات».

وذكرت كريمي وهي مصممة أزياء عالمية من أصول مغربية وتحمل الجنسية الإيطالية، على هامش فعاليات معرض «هاي بوف» الذي يقام في الكويت، أن دعوتها للمشاركة في المعرض بجانب نخبة من مصممي الأزياء الخليجيين والعرب في قلب عاصمة الموضة الخليجية والعربية هو إنجاز جديد لها.



وبينت أنها شاركت في العديد من الفعاليات والأحداث العالمية المتميزة في المملكة المغربية وأوروبا، مؤكدة أن الهدف من جميع مشاركتها هو إبراز الزي المغربي لاسيما «القفطان» الذي يتميز بالاصالة والرقي.



وأكدت أنها استوحت جميع تصميماتها من التراث المغربي ومزجت بين الاصالة المغربية والثقافة الإيطالية، ونسجت خيوطها بلمسة إيطالية خاصة لإرضاء جميع الاذواق المغربية والخليجية والعربية.



وأضافت أن تصميماتها الخاصة جعلت لديها الكثير من المعجبات الكويتيات اللاتي يأتين إلى المملكة المغربية لشراء تصاميمي العصرية والتسوق من متجري، وهذا شجعني للمشاركة في معرض «هاي بوف» بالكويت، مشيرة إلى أنها تعرفت على الكثير من المصممات الكويتيات اللاتي لديهن بصمة خاصة في عالم الأزياء والموضة ما شجعني على الدخول في تعاون معهن خلال الفترة المقبلة لإعداد تصاميم خاصة تمزج بين تصميماتي المغربية وتصميماتهن الكويتية.



ولفتت كريمي في ختام حديثها إلى أنها سوف تفتتح فرعا لمتجرها في الكويت خلال الفترة المقبلة نظرا للاقبال الشديد على شراء تصميماتها الحديثة التي جذبت الأنظار إليها من جميع الدول العربية لاسيما المرأة الكويتية.



وأوضحت أن لديها فكرة مختلفة تتمثل في تطوير الزي العربي من خلال إدخال خليط بين الزي العربي والأوروبي، والهدف من ذلك أن يصل الزي العربي إلى جميع دول العالم.