

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء تعيين روي هودجسون مدربا حتى نهاية الموسم، خلفا للفرنسي المقال باتريك فييرا.



ويعود هودجسون لتدريب النادي للمرة الثانية بعد أن أشرف عليه بين سبتمبر 2017 ومايو 2021.



وأقال «بالاس» فييرا الجمعة الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في مسعى النادي للبقاء بين الكبار هذا الموسم. ولم يحقق «بالاس» أي فوز في الدوري هذا العام وتحديدا في المباريات الـ 12 الأخيرة، وقد مني بـ 4 هزائم تواليا، آخرها ضد أرسنال 4-1 الأحد التي أشرف عليها مساعد فييرا باتريك ماكارثي. ويشهد هذا الموسم صراعا محتدما للبقاء في الدوري الممتاز، إذ تفصل 4 نقاط فقط بين «بالاس» الثاني عشر وصاحب المركز الأخير.



ونقل نادي كريستال بالاس عن هودجسون (75 عاما) قوله: «إنه لشرف لي أن يطلب مني العودة إلى النادي الذي يعني الكثير بالنسبة لي، وأن يتم تكليفي بالمهمة المتمثلة بقلب الموازين، هدفنا الوحيد الآن هو بدء الفوز بالمباريات وحصد النقاط اللازمة لضمان البقاء في الدوري الممتاز».



يعود آخر فوز لبالاس إلى 31 ديسمبر 2022 ضد بورنموث (2-0).



يملك هودجسون سجلا حافلا في التدريب، إذ أشرف على أندية ومنتخبات عدة، بينها إنتر الإيطالي وليفربول والمنتخب الانجليزي.