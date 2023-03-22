

القاهرة ـ هناء السيد



حصل الممثل خالد عدنان «كاج» على دور بطولي في هوليوود بعد تجارب أداء امتدت الى عدة أسابيع، حيث عمل جاهدا ليكون جزءا من الفيلم الكوميدي بعنوان Final Score، وجاء هذا الاجتهاد بأن تم اختياره ليكون بطلا لهذا الفيلم الذي سيتم تصويره خلال شهري مارس وأبريل من العام الحالي، وتدور أحداث القصة على أن تقوم مجموعة من الطلاب المظلومين بالتآمر لسرقة ورقة الإجابة لامتحان التاريخ النهائي في يوم الرقص المدرسي، ويواجهون العديد التجارب والصعوبات، كما سيتم تقديم الفيلم الى عدد من المهرجانات العالمية في حين انتهاء التصوير.



جدير بالذكر أن خالد عدنان «كاج» هو «يوتيوبر» تفوق مجموع مشاهداته 200 مليون مشاهدة وقرابة 2 مليون مشترك عبر قناته في «يوتيوب»، كما انه شارك في العديد من المسرحيات داخل مملكة البحرين، واهتمامه الكبير بالتمثيل جعله يتجه إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة التمثيل في جامعة New York Film Academy، وقد شارك خلال فترة دراسته في عدد من الأفلام القصيرة لاقت إعجاب الساحة الفنية الأميركية، كما عمل «كاج» على تمثيل دور بطولي في الفيلم القصير «A Pandemic Nightmare» الذي أتى بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة وبدعم من السفارة الأميركية في مملكة البحرين.



وقد عبر خالد عدنان عن سعادته وفخره بأن يشارك في أول عمل بطولي بالولايات المتحدة الأميركية وليس كعمل بطولي فقط بل في هوليوود.