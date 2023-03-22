

القاهرة - سامي عبدالفتاح



اقترب المدرب خالد جلال من خلافة البرتغالي فيريرا في تدريب الزمالك بعد أن قرر مجلس الزمالك الاستغناء عن خدمات البرتغالي بعد تسوية الشرط الجزائي الذي يصر فيريرا على حصوله على مستحقاته كاملة والتي تصل إلى 200 الف دولار.



وكشفت مصادر في داخل المجلس أن هناك جبهة ثانية في مجلس الزمالك تفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي، وإعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد، لكن كفة جلال الأرجح حتى انتهاء الموسم خاصة بعد خروج الفريق من بطولة افريقيا.



من جهة اخرى، نفى المدير التنفيذي للنادي الأهلي د.سعد شلبي أن الأهلي لم يطلب التأجيل لمباراة الهلال السوداني كما تردد الصحف السودانية، وكشف أن «كاف» حدد يومي 31 مارس و1 أبريل للاختيار من بينهما وقمنا باختيار الأول من أبريل، ولم نطلب التأجيل لمواعيد أخرى.



وتحسم المواجهة بين الأهلي والهلال، الفريق المتأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية رفقة صن داونز.