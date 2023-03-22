

أسامة دياب



نظمت السفارة اليابانية بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة ناغويا للتجارة وإدارة الأعمال، ومشروع الشبكة العالمية لليابان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «فلسفات الإدارة ومبادئ وإنجازات الشركات اليابانية».



وأعرب نائب رئيس البعثة في سفارة اليابان، المستشار كانيكو كوجي، عن امتنانه لكل من GUST وNUCB وJ-MENA لمساهمتهم في تنظيم هذه المحاضرة.



وأشار إلى أهمية الأعمال لنمو اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الاستقرار المستقبلي للمجتمع العالمي، مؤكدا حرص السفارة على زيادة تسريع التبادلات الشعبية بين اليابان والكويت.



بعد ذلك، قدم مكتب مشروع الشبكة العالمية لليابان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضا تقديميا قصيرا حول أنشطته المتعلقة بالربط بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى إدراك المكتب لأهمية الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى كشركاء محتملين للتعاون الأكاديمي.



وتطرق العرض إلى «فلسفات إدارة الشركات اليابانية»، بما في ذلك مفهوم «كايزن»، بالإضافة إلى الثقافات المتميزة للأعمال في اليابان، مثل الالتزام بالمواعيد، كما تناول العرض مشاريع فريدة من نوعها للشركات اليابانية، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مثل مشروع المدينة الذكية للمنسوجات من قبل شركة TOYOTA، بالإضافة إلى التجارب الخاصة بإطلاق مشروع متعلق بأهداف التنمية المستدامة في محافظة غيفو، بالتعاون مع شركة RICOH والحكومة المحلية.