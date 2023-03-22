أسامة دياب



هنأ القائم بالأعمال الأميركي جيمس هولتسنايدر الكويت حكومة وشعبا بحلول شهر رمضان المبارك.



وفي هذا السياق، قال هولتسناير في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه: «نيابة عن سفارة الولايات المتحدة في الكويت، والرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والشعب الأميركي، أود أن أعرب عن تهاني القلبية لشعب الكويت بمناسبة هذا الشهر المبارك». وأضاف: «في رمضان هذا العام، أتطلع إلى المشاركة في العديد من التقاليد الرائعة التي يلتزم بها الكويتيون والمسلمون في جميع أنحاء العالم خلال هذا الشهر الخاص والمخصص للأسرة والضيافة والإيمان»، لافتا إلى أن «هذا يشمل تقاليد مثل قضاء الوقت مع الأصدقاء والزملاء والجيران في الديوانيات والغبقات، والاحتفال بالتقاليد الكويتية مثل القرقيعان والتجمع على الإفطار والسحور».



وختم القائم بالأعمال الأميركي كلمته قائلا: «أتمنى أن يجلب رمضان هذا العام فرحا للجميع ووفرة من البركات».