بشرى شعبان



أقامت منظمة العمل الدولية دورة تدريبية بعنوان «التعرف على حالات العمل الجبري» لموظفي الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف زيادة إدراك المشاركين للعمل الجبري وأشكاله العملية وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة وكيفية التواصل مع ضحايا العمل الجبري وامكانية تحديدهم.



كما أن أهم ما يميز الدورة بأنها أداة مهمة لتطوير المهارات الفنية والعلمية في مجال العمل الجبري وأشكاله، وزيادة القدرة على التعامل مع التحديات والمشكلات، وتحسين الأداء في العمل، وتوفير فرص للتواصل والتعرف على أفراد ضحايا العمل الجبري المختلفة، وتحسين فرص الحصول على المعلومات اللازمة، وتشجيع الابتكار والإبداع والإنجاز في العمل، كما أنها تعتبر استثمارا مهما لتحسين عمل الموظفين ونجاحهم في الحياة العملية.



وقد شارك بالدورة ممثلون من إدارة علاقات العمل ومركز إيواء العمالة الوافدة، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة العلاقات الدولية، وإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، تم من خلالها مناقشة العمل الجبري وشرح اطاره القانوني بما في ذلك الاحكام الرئيسية لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 للعام 1930م وللبروتوكول والتوصية المكملين للاتفاقية.