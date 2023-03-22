القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، ومحمد عباس وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ويحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولؤي عبدالحميد المسؤول المالي بالشركة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاعي الطيران المدني والسياحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الجذب السياحي لمصر، بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

السيسي يوجّه بمواصلة الجهود المكثفة لإضافة 3.5 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء للرقعة الزراعية

القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثلث المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يمثل مشروعا قوميا عملاقا يهدف الى تلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي امس لمتابعة مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي مع كل من د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر» الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي «الدلتا الجديدة»، بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلا عن منظومتي التصنيع والتسويق الزراعي.