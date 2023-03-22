هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الخالد في رسالة تهنئة بعثها إلى صاحب السمو الأمير: يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سموكم وعلى كويتنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى سبحانه أن يحقق لكويتنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ سموكم لنا نعم الوالد والقائد والمعلم، وأن يخطو وطننا الغالي مزيدا من الخطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية السامية لسموكم.



كما هنأ الخالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك خلال رسالتي تهنئة أعرب فيهما عن تهانيه بحلول الشهر الفضيل، وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الجليلة بالخير والأمن والأمان والاستقرار على الكويت الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.