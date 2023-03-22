أعربت لجنة زكاة الدرج عن شكرها العميق للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة فيها لمساعدتها الدائمة لفئات كبيرة من المحتاجين بقطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان.



جاء ذلك على هامش توزيع عشرات الطرود الغذائية الرمضانية التي تحتوي على مستلزمات شهر رمضان المبارك عبر مشروع السلال الغذائية (إفطار الصائم) لتستفيد منه العائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا بدعم من جمعية نماء الخيرية وجمعية قوافل للاغاثة والتنمية الكويتيتين.



وقال رئيس اللجنة عبدالقادر أبوالنور في تصريح صحافي لـ «كونا»: «نقدر الجهد الكبير الذي تقدمه الكويت وسفارتها بالعاصمة الأردنية عمان المحالة الى دولة فلسطين وعلى رأسها القائم بالأعمال المستشار مبارك الهاجري وأعضاء السفارة على متابعتهم الدائمة لظرف الشعب الفلسطيني».



وأضاف أبوالنور ان «اللجنة قامت بتوزيع 212 طردا غذائيا على الأسر المحتاجة في قطاع غزة تحتوي على مواد غذائية ومعلبات واجبان».



وأوضح انه ستتم مواصلة توزيع سلال غذائية جديدة يوم غد الأربعاء بتمويل من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الكويت.



وأعرب العديد من المستفيدين عن سعادتهم لاستفادتهم من المعونات المقدمة من الكويت لما لها دور في تعزيز صمودهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.