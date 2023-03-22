

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس وأمين عام الجامعة بالإنابة د. فايز الظفيري، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام فعالية قريش وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم في المركز الثقافي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من القياديين وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والإداريين من أسرة جامعة الكويت.



وبهذه المناسبة، هنأ مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس أسرة جامعة الكويت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن هذا الشهر الكريم يحمل في طياته معاني روحانية وإيمانية يحيا بها القلب وتسمو بها الروح إلى الفضائل، حيث يقبل هذا الشهر الكريم بفيوضاته ونفحاته، والذي نستعد لاستقباله بإقامة هذا التجمع المبارك في فعالية (قريش)، منوها بأنها فرصة طيبة للقاء الودي بالأسرة الجامعية في هذا الصرح الأكاديمي كأول تجمع بهذه المناسبة في مدينة صباح السالم الجامعية.



من جانبه، تقدم أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري بالتهنئة للأسرة الجامعية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مضيفا «إن الدعوة لهذه المحافل دليل على تكاتف الأسرة الجامعية والعمل الجماعي المشترك، وهي فرصة اجتماعية وعادة كويتية طيبة لحضور مناسب «قريش»، فشهر رمضان شهر العبادة والعمل والنشاط الاجتهاد الديني واليومي وحسن الظن بالاخوة الإسلامية وصفاء النوايا»، مؤكدا أن جامعة الكويت دائما وأبدا تؤمن بالعمل الجماعي كأسرة واحدة بهدف خدمة الجامعة كمؤسسة تعليمية تنشر الصورة الإيجابية بين صفوة العاملين بها.