أعربت الكويت عن القلق من الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في سورية، والتي وثقها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية.



جاء ذلك في كلمة مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار استعراض تقرير لجنة تقصي الحقائق في سورية.



وقال السفير الهين إن الكويت تشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على إيجاد مخرج لأزمة النازحين والمهاجرين السوريين.



وأكد أن الكويت تؤمن بأن معالجة الأزمة الإنسانية في سورية مرهونة بإنهاء النزاع الذي لن يتحقق إلا من خلال العملية السياسية وفقا لما ورد في بيان جنيف لعام 2023 وما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.



وأضاف أن الكويت تطالب جميع الأطراف بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية الذي تدعم الكويت جهوده كافة.



وأشار السفير الهين إلى أن الكويت قد تداعت حكومة وشعبا مع الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سورية وفاقم الأزمة الإنسانية فيها، حيث تسارعت الجهود الكويتية في تحصيل ما يقرب من 50 مليون دولار إضافة إلى تقديم المؤن والمواد الأساسية التي يحتاجها المتضررون من الزلزال.