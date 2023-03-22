

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت والمدير الإداري للكلية يوسف العسعوسي ورؤساء الأقسام العلمية، افتتحت كلية العلوم معرض ScienceExpo 2023 بمشاركة العديد من الجهات الراعية للمعرض في بهو كلية العلوم المبنى الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية.



واستقبل القائم بأعمال عميد كلية العلوم د. محمد بن سبت وفد عمداء الشؤون الطلابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.ضاري الحويل أثناء زيارتهم لمعرض Science Expo، وكانت في استقبالهم كذلك رئيس فريق إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) د.هالة الجسار.



بدوره، رحب القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت بعمداء الشؤون الطلابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورافقهم بالجولة للمعرض الذي تشارك فيه الأقسام العلمية المختلفة في الكلية، والذي يضم حوالي 30 جهة خارجية.



وأفاد د.بن سبت بأن الكلية تحتفل بافتتاح معرض SCINCE EXPO والذي يعد أكبر معرض سنوي تقيمه الكلية بمشاركة الأندية العلمية التابعة للأقسام العلمية وعدة جهات من القطاعين العام والخاص، موضحا أن المعرض يهدف إلى تعريف الطلبة المستجدين بالأقسام العلمية للكلية وبرامجها وذلك لتحديد مسارهم العلمي في الكلية، كما تشارك الجهات الخارجية بهدف تعريف الطلبة الخريجين بالفرص الوظيفية وطبيعة العمل بعد التخرج في تلك الجهات المختلفة.



من جانبها، أوضحت رئيسة مكتب التوجيه والإرشاد منى محمود أن معرض SCNCE EXPO يعرض سلسلة تعريفية للتخصصات التي تطرحها كلية العلوم وعلاقة كل تخصص بالآخر ومجالات العمل المتاحة لكل منهم، مضيفة أن معرض SCINCE EXPO لهذه السنة يقوم بتسليط الضوء على قسم علوم البحار كونه أحدث تخصص في كلية العلوم، حيث بدأ في 2016، وذلك لعرض علاقة تخصص علوم البحار مع بقية التخصصات العلمية في الكلية وتوضيح مجالات العمل التي يلتحق بها الطالب بعد تخرجه.



من جهتها، أعربت رئيسة فريق القمر الاصطناعي الكويتي الأول د.هالة الجسار عن سعادتها بزيارة الوفد من الجامعات الخليجية، حيث زار الوفد محطة «كويت سات 1» وغرفة التحكم والمرصد.



هذا، وقد قام الطلبة بفريق القمر الاصطناعي الكويتي الأول بشرح وعرض عملية استقبال المعلومات وإرسالها واستقبال الصور.