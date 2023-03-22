

عاطف رمضان



شاركت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة في نائبة المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي ومدير إدارة التصميم م.ناصر السعيد ضمن اجتماع اللجنة الفنية لشؤون الإسكان التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.



وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة أمينة عبدالكريم العوضي في تصريح لها على هامش المشاركة في الاجتماع، إن الوفد الكويتي اطلع على عدة تجارب متطورة في مجال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية في إمارة أبوظبي.



وأضافت العوضي: اطلعنا على تجربة مشروع «نور للإنارة» في أبوظبي الذي شمل مجموعة متطورة ومتنوعة من خدمات الاعتماد على الطاقة البديلة في تشغيل المدن الإسكانية وإنارات الطرق وغيرها، حيث جرى كذلك الاطلاع على آليات متطورة في مجال الري الزراعي وخدمات خزانات المياه الخاصة بالأحزمة الشجرية.



وبينت أن مشاركة المؤسسة في الاجتماع جاءت لدعم التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة في مجال الإسكان وتبادل الخبرات المشتركة وتطبيق ما يمكن على مشاريع البنية التحتية لتطويرها وتحسين أداء خدمات البنية التحتية.