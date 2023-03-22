عاطف رمضان



أعلنت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن حفل إطلاق خدمة الفرع الذكي «تم» في فندق ميلينيوم بحضور المدير العام للبنك بالتكليف زينب الجيران والإدارة التنفيذية للبنك وإدارة مركز نظم المعلومات بالتعاون مع شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS).



وصرحت الخشتي في تصريح صحافي سابق بأن هذه الخطوة تعد استكمالا لاستراتيجية البنك الطموحة التي وضعت قبل سنوات لتحويل خدمات البنك بشكل كامل إلى خدمات إلكترونية مطورة وحديثة.



وذكرت أن هذه الخدمة تطلق لأول مرة في القطاع الحكومي وانفرد فيها بنك الائتمان الكويتي، بحيث يقدم خدماته للمواطنين بسهولة ويسر من خلال هذه القناة الإلكترونية الحديثة التي تكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية طلبات المواطنين من خلال التحدث مع موظف مركز الاتصال والتقديم على طلب الخدمة مباشر.



وأوضحت أنه من خلال خدمة الفرع الذكي يمكن للعميل تقديم الخدمات التالية: طلب قرض اجتماعي، طلب قرض عقاري (قسائم حكومية - قسائم خاصة)، طلب قرض توسعة وترميم بيوت حكومية - سكن خاص، طلب قرض شراء (بيت - شقة)، طلب دفعة، طلب استملاك، تتبع حالة الطلب، دفع الأقساط، تسجيل رقم الحساب البنكي (IBAN)، إنشاء حساب جديد، تحديث بيانات العميل والتحدث مع موظف خدمة العملاء، وتكون مدة استغراق تقديم الخدمة خلال 5 دقائق، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد على العميل. وأشارت إلى أن التحول الرقمي الذي يشهده البنك يعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية البنك لتحقيق رضا العملاء واكتساب ثقتهم، وتقديم خدمات البنك لهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسهولة ويسر.