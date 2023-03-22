طلبت وزارة الأوقاف تخصيص مواقع لمراكز إيرادية للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في مختلف محافظات الكويت.



وأوضح كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أن الهيئة الخيرية الإسلامية تطلب تخصيص مراكز إيرادية يبلغ عددها 20 مركزا موزعة في مختلف محافظات الكويت على غرار مراكز بيت الزكاة، للتواصل من خلالها مع المحسنين وحددت الهيئة المواقع المطلوبة على النحو التالي:



٭ العاصمة: ضاحية عبدالله السالم، الشامية، السرة، قرطبة، الصليبخات، وجابر الأحمد.



٭ حولي: سلوى، بيان، مشرف، السالمية، وحولي.



٭ مبارك الكبير: صباح السالم، مبارك الكبير، والعدان.



٭ الأحمدي: الفحيحيل، ومدينة صباح الأحمد السكنية.



٭ الفروانية: عبدالله المبارك، العارضية، والأندلس.



٭ الجهراء: مدينة سعد العبدالله.