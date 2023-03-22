أبقت لجنة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر الطلب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء د.حسن علي كمال، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، وفهد العبدالجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق على جدول لأعمالها، وذلك لدعوة كل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وجامعة الكويت وهيئة الطرق.



وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادر إنها وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة العديلية، قطعة رقم 3 موقع رقم 3، بينما حفظت اللجنة سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بشأن عقود سوق المباركية.



وأضاف أن اللجنة حفظت الكتاب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء، فهد العبدالجادر، ناصر الكفيف، ناصر الجدعان، عبدالله العنزي، بشأن حريق سوق المباركية.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة أطفال بالقطعة رقم 2 في ضاحية عبدالله السالم إلى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة، وذلك لدعوة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.