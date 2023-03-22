

القاهرة - محمد صلاح



أغلقت الفنانة درة باب الخلافات مع زميلتها الفنانة حورية فرغلي، وألمحت إلى حدوث وقيعة بينهما على خلفية ترتيب الأسماء في عملهما المشترك فيلم «مصور قتيل» الذي عرض عام 2012، وأكدت أنها تتمنى لحورية كل الخير، وواثقة من طيبة قلبها.



وأضافت درة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «قعدة ستات» بحضور حورية فرغلي: «ساعات بيبقى فيه سوء تفاهم بين اثنين، وساعات فيه ناس ممكن توقع في النص، أو ممكن تعمل حاجة مش صح، فأنا متأكدة أن زي ما أنا قلبي طيب هي كمان قلبها طيب ومفيش بيننا حاجة خالص».



وتابعت: «بالعكس، فيه كل احترام وكل حب، أنا من زمان بتعجبني كممثلة، يمكن متعاملناش مع بعض كتير لكن أتمنى لها كل السعادة والخير من قلبي، وأكيد إن شاء الله نتقابل ونعمل حاجة حلوة مع بعض».



واعترفت حورية بوجود سوء تفاهم، ووجهت التحية لزميلتها درة، مؤكدة أنها كانت دائمة السؤال عن حالتها الصحية أثناء الأزمة الأخيرة.