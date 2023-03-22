

قال رئيس اللجنة المنظمة لبطولة البادل الرمضانية الثانية التي تنظمها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار يعقوب المضاحكة أن المنافسات ستقام أيام 6 و7 و8 أبريل المقبل.

وأضاف في تصريح صحافي: «ستقام البطولة على ملاعب البادل بمنطقة الشامية (شامية أرينا) بمشاركة 64 لاعبا يمثلون 32 فريقا، حيث ستقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة»، موضحا انه تم تخصيص مكافآت مالية قدرها 1000 و500 و300 دينار لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

ولفت إلى أن البطولة لفئة الهواء فقط من العاملين في جميع شركات القطاع الخاص، ولن يسمح للاعبين المحترفين بالمشاركة فيها، وذلك وفقا للوائح المنظمة لها، مشددا على أن نجاح البطولة في نسختها الأولى التي أقيمت في شهر رمضان الماضي دفع «الكويتية للاستثمار» للاستمرار في تنظيمها.