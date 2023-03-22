

هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة إلى الدور الثاني في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للأندية، وذلك بعد تغلبه على نظيره البشائر العماني 90-74 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول في مسقط، ليتأهل «البرتقالي» بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وينتظر كاظمة مواجهة مهمة مع المنامة البحريني في الدور الثاني، حيث سيلتقيه بنظام «البلاي أوف» من 3 مواجهات وبأفضلية اثنتين، على أن يحل ضيفا على الفريق البحريني 27 الجاري، ويستضيفه 3 أبريل المقبل، وتقام مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد هوية المتأهل إلى الدور الثالث للبطولة في 10 أبريل إن تعادلا بفوز لكل منهما.