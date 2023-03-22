أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه القبض على رجل في مدينة ماينتس غربي ألمانيا يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في سورية.



وأوضح الادعاء العام أنه يعتقد أن الرجل شارك في العديد من عمليات الإعدام بوصفه عضوا في تنظيم داعش، وذكر الادعاء أن الرجل تم عرضه على قاضي تحقيقات وأن القاضي أصدر أمرا بإيداعه الحبس الاحتياطي.



وأضاف الادعاء أن المجني عليهم الأربعة الذين شارك الرجل في إعدامهم كانوا مقاتلين أسرى تابعين للجيش السوري الحر المعارض.



ويعتقد أن الرجل قام بنقل اثنين من الأسرى الذين حكم عليهم التنظيم بالإعدام إلى مكان الإعدام المشترك وظل يحرسهما حتى إطلاق النار عليهما، وأنه قام بعد ذلك بوقت قصير بنقل المقاتلين الآخرين إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام فيهما.



ذكر الادعاء أن أحد الرجلين تم إعدامه بالرصاص مباشرة فيما تم ربط الرجل الآخر في سيارة وجره في شوارع المدينة بسرعة وصلت إلى 40 كيلومترا في الساعة. ولا يعرف الادعاء بعد ما إذا كان الرجل لقي حتفه جراء هذا الأمر.



ويواجه الرجل المقبوض عليه في ماينتس والذي لم يتم الإعلان عن عمره اتهامات من بينها ارتكاب جرائم حرب ضد أشخاص وتتعلق هذه الجرائم بالقتل والشروع في قتل واحتجاز رهائن.