هنَّأ أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري عاملي جامعة الكويت من هيئة أكاديمية وإدارية بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله بالخير واليمن والبركات، موضحا أن الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك سيكون وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ.



وعليه ستكون مواعيد العمل الرسمية (مرنة) وفقا لأحكام هذا القرار خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) في شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ بواقع أربع ساعات ونصف يوميا وذلك على النحو التالي:



٭ من الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا وحتى الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا.



٭ من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا وحتى الساعة الثانية و15 دقيقة ظهرا.



٭ من الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا وحتى الساعة الثانية و45 دقيقة ظهرا.



٭ من الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا وحتى الساعة الثالثة و15 دقيقة عصرا.



وأشار د.الظفيري لعدد من الملاحظات التي يجب مراعاتها خلال أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وهي:



٭ فترة السماح بالتوقيع (البصمة) عند الحضور خمسة عشرة دقيقة.



٭ يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة.



٭ لا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى.



٭ يلتزم جميع العاملين بالجامعة بساعات الدوام الرسمية الموضحة أعلاه وفقا للشريحة المختارة من قبل كل موظف، ويشمل ذلك من تمت الموافقة على تخفيف ساعات العمل لهم بسبب المرض والحمل والرضاعة.



٭ استمرار تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر لذوي الإعاقة ومن يرعاهم.



٭ يتم التقديم على طلب تغيير فترة دوام شهر رمضان المبارك وفقا للشرائح المتاحة من خلال نظام الخدمة الذاتية (self-service) الخاص بموظفي الجامعة، مع الالتزام بكافة الشروط قبل عملية التقديم.



من جانب آخر، أكد د.الظفيري أنه ووفقا للائحة نظام المقررات فإن الدراسة في الجامعة حضوريا في جميع المقررات، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي ضوء لائحة التعليم عن بعد، فقد وافق مجلس الجامعة بالتمرير على جواز تحويل الشعب التي تتخللها الفترة من الساعة 7 الى 5 مساء أو جزء منها إلى التعليم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ وفق اللوائح والنظم، بناء على طلب أستاذ المقرر وموافقة القسم العلمي وعميد الكلية المعنيين وذلك بعد التنسيق مع عميد القبول والتسجيل.