

أصدر المتخصص في شؤون المالية العامة بدر مشاري الحماد كتابه الثاني بعنوان «بعض الآراء الفنية في قضايا الرقابة المالية» - الجزء الثاني، والذي يستعرض فيه اجتهاداته وآراءه الفنية في عدد من المسائل ذات الطابع الخاص الذي يتعلق بمجال الإدارة المالية العامة للدولة، تلك المسائل التي تعتبر محل اهتمام المختصين والباحثين في القطاع العام، نظرا إلى افتقار هذا القطاع لمرجعية موثقة للممارسات العملية فيه.



وقد أصدر بدر الحماد الجزء الأول من كتابه (الطبعة الأولى) في عام 2017، كما أصدر الطبعة الثانية المنقحة منه في عام 2021، وجاء الجزء الثاني من الكتاب ليتناول مسائل جديدة ومهمة في شؤون المالية العامة في الجانب التي عكستها تجربة الكاتب في مجال الرقابة المالية.



وقد تناول الكتاب 23 مسألة وموضوعا تتعلق بالمالية العامة للدولة من منطلق عملي وواقعي، كمصروفات العلاج واختلالاتها الهيكلية وتضخم حساب العهد (إبعاد المشكلة وسبل حلها) وخضوع هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالمالية العامة، والكتاب حاليا متوافر في مكتبة صوفيا، ومن المتوقع أيضا أن يكون متوافرا مستقبلا بنسخته الإلكترونية.